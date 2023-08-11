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Италия

Сегодня, 19:21

«Ювентус» отказался возвращать Бонуччи в основной состав

Виктория Кравченко
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«Ювентус» отказался возвращать защитника Леонардо Бонуччи в основной состав команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 36-летий футболист отправил клубу юридическое электронное письмо с просьбой реинтегрировать его в основу, но получил отказ.

Бонуччи может начать разбирательство с «Ювентусом», так как в серии А существует коллективный договор, в котором прописано, что футболистам должно быть разрешено тренироваться с первой командой.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Интер» и «Лацио», а также «Аякс».

В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.

Леонардо Бонуччи
ФК Ювентус
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