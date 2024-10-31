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Сегодня, 00:50

«Ювентус» сыграл вничью с «Пармой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тимоти Веа.
Фото Reuters
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«Ювентус» сыграл вничью с «Пармой» в матче 10-го тура чемпионата Италии — 2:2. Игра прошла на стадионе «Альянц» в Турине.

На 3-й минуте защитник гостей Энрико дель Прато открыл счет. Туринской команде удалось отыграться благодаря голу Вестона Маккенни. В конце первого тайма полузащитник Симон Сом забил второй гол «Пармы» и команды ушли на перерыв при счете 1:2. В начале второй половины нападающий туринцев Тимоти Веа сравнял счет.

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию — команда не проигрывала в этом сезоне (4 победы и 6 ничьих). Туринцы с 18 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. «Парма» идет на 14-й строчке — 9 очков.

Италия. Серия А. 10-й тур
30 окт, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:2
Парма
Футбол
ФК Парма
ФК Ювентус

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