«Ювентус» победил «Арсенал» в товарищеском матче. Лондонцы забили два автогола

«Арсенал» из-за двух автоголов проиграл «Ювентусу» в товарищеском матче

«Ювентус» 17 декабря победил «Арсенал» в товарищеском матче. Туринский клуб выиграл со счетом 2:0.

В конце первого тайма мяч в свои ворота забил полузащитник лондонского клуба Гранит Джака.

А во втором тайме еще один автогол записал на свой счет защитник «канониров» Роб Холдинг