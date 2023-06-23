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Италия

Сегодня, 19:25

«Ювентус» попрощался с Паредесом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» попрощался с полузащитником Леандро Паредесом, который покидает клуба после года в аренде.

«Приключение Леандро Паредеса в «Ювентусе» подошло к концу. Полузащитник возвращается в «ПСЖ» после сезона, проведенного на правах аренды в «бьянконери». Это были напряженные несколько месяцев для него, который завершает свой опыт, сыграв в общей сложности 35 матчей. Теперь для него настало время начать новую главу. Спасибо за этот год и удачи тебе во всем, Леандро!» — говорится в заявлении клуба.

В 35 матчах в составе туринцев 28-летний игрок забил один гол и отдал один результативный пас.

Источник: ФК Ювентус
Леандро Паредес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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