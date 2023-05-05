«Ювентус» поздравил «Наполи» с победой в серии А

«Ювентус» поздравил «Наполи» с досрочной победой в чемпионате Италии. Также неаполитанцы получили поздравления и от всех других клубов серии А.

«Учитывая множество комплиментов, полученных за эти годы, мы не могли удержаться. Поздравляем «Наполи» с завоеванием третьего скудетто!» — говорится в сообщении команды в Twitter.

В четверг, 4 мая, «Наполи» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и за 5 туров до конца чемпионата гарантировал себе победу в серии А. Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.