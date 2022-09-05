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Италия

5 сентября, 12:55

«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон-2022/23

Анна Горшкова
Корреспондент
Душан Влахович в третьей форме «Ювентуса».
Фото ФК «Ювентус»
Третий комплект формы «Ювентуса».
Фото ФК «Ювентус»
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«Ювентус» представил третий комплект формы, в котором он планирует выступать на протяжении сезона-2022/23.

Новая форма, разработанная вместе с Adidas, будет представлена 11 сентября на «Альянц Стэдиум». В этот день «Ювентус» примет «Салернитану» в 6-м туре чемпионата Италии.

В третьей форме используются два цвета, которые характеризуют историю клуба — розовый и синий. Они соединены вместе и создают уникальный узор калейдоскопа.

Третий комплект формы «Ювентуса». Фото ФК «Ювентус»
Третий комплект формы «Ювентуса».
ФК «Ювентус»

Как и в первом и втором комплектах, здесь также есть переплетенные звезды, которые являются символом магии, олицетворяющей историю «Ювентуса». В третьей форме звезда — это часть калейдоскопического узора. Синие акценты на воротнике и манжетах рукавов дополняют белые полоски на плечах и белые логотипы, которые выделяются на фоне яркой футболки.

Источник: https://www.juventus.com/en/news/articles/adidas-and-juventus-unveil-the-third-kit-2022-23
Футбол
ФК Ювентус
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