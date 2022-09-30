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Италия

Сегодня, 18:39

«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Альбе

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Жорди Альба находится в сфере интересов «Ювентуса», сообщает Sport.es.

33-летний игрок выпал из стартового состава команды в этом сезоне. Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов расстаться с испанцем уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Альбы с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Альба — воспитанник сине-гранатовых, но с 2005 по 2012 год Жорди выступал за другие команды, в том числе «Валенсию», из которой он вернулся в «Барселону».

Жорди Альба
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