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Сегодня, 15:00

«Ювентус»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Ювентус» проведет четыре матча в январе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Душан Влахович.
Душан Влахович.
Фото Reuters
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В январе «Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри проведет четыре матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр клуба из Турина. Время начала — московское.

Расписание матчей «Ювентуса» в январе 2024 года

  • 11 января. 23.00. 1/4 финала Кубка Италии. «Ювентус» — «Фрозиноне»
  • 16 января. 22.45. Серия А. «Ювентус» — «Сассуоло»
  • 21 января. 22.45. Серия А. «Лечче» — «Ювентус»
  • 27 января. 20.00. Серия А. «Ювентус» — «Эмполи»

«Ювентус» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А после 19 туров.

Смотреть игры «Ювентуса» в чемпионате и в Кубке Италии можно на каналах холдинга «Матч» в прямом эфире. «СЭ» на своем сайте в матч-центре ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями игр команды из Турина.

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Футбол
ФК Ювентус
Серия А
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