«Ювентус»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Сегодня, 15:00
В январе «Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри проведет четыре матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр клуба из Турина. Время начала — московское.
«Ювентус» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А после 19 туров.
Смотреть игры «Ювентуса» в чемпионате и в Кубке Италии можно на каналах холдинга «Матч» в прямом эфире. «СЭ» на своем сайте в матч-центре ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями игр команды из Турина.
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