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Италия

Сегодня, 19:27

«Ювентус» рассматривает Берарди на замену Ди Марии

Виктория Кравченко
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«Ювентус» хочет приобрести игрока «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает Football Italia.

По данным источника, в туринском клубе высоко оценивают 28-летнего игрока и видят в нем замену Анхелю Ди Марии, который недавно покинул «Ювентус» на правах свободного агента.

«Сассуоло» готов отпустить игрока не менее чем за 30 миллионов евро. Из-за этой цены от идеи купить футболиста отказался «Лацио».

В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей за «Сассуоло» во всех соревнованиях, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач.

ФК Лацио
ФК Ювентус
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