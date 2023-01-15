«Ювентус» рассматривает кандидатуры Зидана и Конте на замену Аллегри

15 января, 22:57
«Ювентус» рассматривает несколько кандидатов на замену главного тренера Массимиллиано Аллегри после крупного поражения от «Наполи» (1:5) в серии А.
По данным Gazzetta dello Sport, заменить итальянского специалиста могут Зинедин Зидан или Антонио Конте, чей контракт с «Тоттенхэмом» истекает через полгода.
«Ювентус» занимает третью строчку в Серии А после 18 туров, отставая от «Наполи» на десять очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования