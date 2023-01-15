«Ювентус» рассматривает кандидатуры Зидана и Конте на замену Аллегри

«Ювентус» рассматривает несколько кандидатов на замену главного тренера Массимиллиано Аллегри после крупного поражения от «Наполи» (1:5) в серии А.

По данным Gazzetta dello Sport, заменить итальянского специалиста могут Зинедин Зидан или Антонио Конте, чей контракт с «Тоттенхэмом» истекает через полгода.

«Ювентус» занимает третью строчку в Серии А после 18 туров, отставая от «Наполи» на десять очков.