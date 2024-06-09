Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:07

«Ювентус» рассматривает возможность возвращения Мораты

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ювентус» может попытаться вернуть нападающего «Атлетико» Альваро Морату, сообщает Tuttosport.

По данным источника, такое решение туринцев связано с тем, что форвард команды Аркадиуш Милик получил повреждение мениска и, как ожидается, выбыл из строя примерно на шесть недель. Несмотря на то, что Милик может вернуться к началу следующего сезона, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Мораты.

Сообщается, что если испанский футболист решится перейти в клуб серии А, то ему придется снизить свою зарплату.

31-летний игрок уже выступал за «Юве» с 2014-го по 2016 год, а затем с 2020-го по 2022. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Ювентус
0
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
Тренер академии Jackson Wink повесил над залом перевернутый флаг США
Власти Тюменской области заявили о содействии следствию по делу Вахрина
Критикуют тренера за огромную зарплату, из РПЛ взяли только спартаковца, а квалификацию провалили. Что происходит в сборной Сербии накануне Евро-2024
В Чехии полицию привели в повышенную готовность из-за угрозы терроризма
В Якутии на детской площадке школьник поджег шестилетнего ребенка
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Ювентус» может обменять Кьезу на Ди Лоренцо в «Наполи»