«Ювентус» рассматривает возможность возвращения Мораты

«Ювентус» может попытаться вернуть нападающего «Атлетико» Альваро Морату, сообщает Tuttosport.

По данным источника, такое решение туринцев связано с тем, что форвард команды Аркадиуш Милик получил повреждение мениска и, как ожидается, выбыл из строя примерно на шесть недель. Несмотря на то, что Милик может вернуться к началу следующего сезона, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Мораты.

Сообщается, что если испанский футболист решится перейти в клуб серии А, то ему придется снизить свою зарплату.

31-летний игрок уже выступал за «Юве» с 2014-го по 2016 год, а затем с 2020-го по 2022. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года.