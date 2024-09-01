«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче серии А

«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 0:0.

Туринцы набрали семь очков и переместились на второе место в таблице чемпионата Италии. «Рома» поднялась на 16-ю строчку, набрав два балла.

В следующем матче «старая синьора» сыграет в гостях с «Эмполи», а «Рома» встретится на выезде с «Дженоа». Оба противостояния состоятся 15 сентября.

В параллельном матче «Удинезе» с минимальным счетом обыграл «Комо». Победный гол забил Бреннер.

Благодаря этой виктории «Удинезе» перешло на четвертую позицию в таблице серии А. «Комо» осталось на 20-й строчке с одним баллом.

Ближайшим соперником «Удинезе» станет «Парма», а «Комо» сыграет против «Болоньи». Оба матча пройдут 15 сентября.