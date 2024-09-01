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1 сентября, 23:39

«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче серии А

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«Ювентус» сыграл вничью с «Ромой» в домашнем матче 3-го тура серии А — 0:0.

Туринцы набрали семь очков и переместились на второе место в таблице чемпионата Италии. «Рома» поднялась на 16-ю строчку, набрав два балла.

В следующем матче «старая синьора» сыграет в гостях с «Эмполи», а «Рома» встретится на выезде с «Дженоа». Оба противостояния состоятся 15 сентября.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:0
Рома

В параллельном матче «Удинезе» с минимальным счетом обыграл «Комо». Победный гол забил Бреннер.

Благодаря этой виктории «Удинезе» перешло на четвертую позицию в таблице серии А. «Комо» осталось на 20-й строчке с одним баллом.

Ближайшим соперником «Удинезе» станет «Парма», а «Комо» сыграет против «Болоньи». Оба матча пройдут 15 сентября.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:0
Комо
Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
Серия А
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