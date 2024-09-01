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Сегодня, 20:00

«Ювентус» — «Рома»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

«Ювентус» сыграет с «Ромой» в матче 3-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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«Ювентус» сыграет с «Ромой» в матче 3-го тура итальянской серии А в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, начало матча — в 21.45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Рома

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Трансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru. Основные события игры «Ювентус» — «Рома» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В первых двух турах чемпионата Италии «Ювентус» победил «Комо» и «Верону» с одинаковым счетом 3:0. «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» (0:0) и уступила «Эмполи» (1:2).

Сезон-2023/24 «Ювентус» завершил на третьем месте в чемпионате Италии, а «Рома» — на шестом.

Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
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