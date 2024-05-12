«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Салернитаной» и продлил серию без побед до 6 матчей

Сегодня, 21:03
«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 36-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 27-й минуте открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. Туринцы отыгрались в концовке благодаря голу Адриена Рабьо.
«Ювентус» (67 очков) остался на четвертом месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри лишилась шансов догнать «Милан» (74), занимающий второе место в чемпионате Италии. «Ювентус» не побеждает уже в шести матчах кряду во всех турнирах.
«Салернитана» (16) занимает последнее место в турнирной таблице.