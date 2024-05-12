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«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Салернитаной» и продлил серию без побед до 6 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ювентус» — «Салернитана».
Фото Reuters
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«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 36-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. Туринцы отыгрались в концовке благодаря голу Адриена Рабьо.

«Ювентус» (67 очков) остался на четвертом месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри лишилась шансов догнать «Милан» (74), занимающий второе место в чемпионате Италии. «Ювентус» не побеждает уже в шести матчах кряду во всех турнирах.

«Салернитана» (16) занимает последнее место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 36-й тур
12 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:1
Салернитана

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Салернитана
ФК Ювентус
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