«Ювентус» спасся от поражения в матче с «Салернитаной» и продлил серию без побед до 6 матчей

«Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 36-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 27-й минуте открыл защитник гостей Никколо Пьероцци. Туринцы отыгрались в концовке благодаря голу Адриена Рабьо.

«Ювентус» (67 очков) остался на четвертом месте в серии А. Команда Массимилиано Аллегри лишилась шансов догнать «Милан» (74), занимающий второе место в чемпионате Италии. «Ювентус» не побеждает уже в шести матчах кряду во всех турнирах.

«Салернитана» (16) занимает последнее место в турнирной таблице.