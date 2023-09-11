«Ювентус» сделал заявление по ситуации с положительным допинг-тестом Погба

«Ювентус» подтвердил отстранение полузащитника Поля Погба из-за нарушения антидопинговых правил.

«Сегодня Поль Погба был отстранен Национальным антидопинговым трибуналом после неблагоприятного результата допинг-теста, проведенного 20 августа 2023 года. Клуб рассмотрит как действовать на следующих этапах процесса», — сказано в заявлении на официальном сайте туринцев.

11 сентября стало известно, что Погба стал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.