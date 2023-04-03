«Ювентус» скрывал в отчетности соглашения с другими клубами серии А

«Ювентус» скрывал в финансовой отчетности обязательства по договоренностям с другими клубами серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что в число этих команд входят «Сассуоло», «Аталанта», «Болонья», «Удинезе», «Кальяри», «Сьон» и «Сампдория».

Экономическая полиция Турина в ходе предварительного расследования с 2019 по 2021 год нашла наличие задолженности перед «Сассуоло» и «Аталантой» на суммы по 8 миллионов евро.

На данный момент продолжается расследование прокуратуры о финансовых махинациях «Ювентуса». С клуба уже были сняты 15 очков в серии А.