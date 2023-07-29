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Италия

Сегодня, 00:26

«Ювентус» согласился с отстранением от еврокубков на сезон-2023/24

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип «Ювентуса».
Фото AFP
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«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу отстранения от участия в еврокубках в сезоне-2023/24. Туринский клуб не будет подавать апелляцию на решение УЕФА.

«Мы сожалеем о решении органа УЕФА по финансовому контролю клубов. Мы не разделяем ту трактовку, которая была дана, и по-прежнему твердо убеждены в правомерности наших действий и обоснованности наших доводов. Однако мы решили не обжаловать это решение. Это решение соответствует решению, принятому в мае прошлого года в контексте споров с федерацией футбола Италии. Как и в этом случае, мы предпочитаем положить конец периоду неопределенности и обеспечить полную прозрачность и уверенность для наших внутренних и внешних заинтересованных сторон в отношении участия клуба в будущих международных соревнованиях. Подача апелляции, возможно, в другие инстанции, с неопределенными результатами и сроками, усилит неопределенность в отношении нашего возможного участия в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25. Вместо этого мы хотим, чтобы первая команда, наши болельщики, наши спонсоры, поставщики и финансовые партнеры могли провести сезон-2023/24 с максимальным спокойствием и уверенностью в достижении результатов на поле, особенно после бурного прошлого сезона.

Несмотря на это болезненное решение, теперь мы можем встретить новый сезон, сосредоточившись на поле. Сейчас мы сосредоточим наше внимание на чемпионате и Кубке Италии: мы сделаем все возможное, чтобы доставить нашим болельщикам максимально возможное удовольствие от этих соревнований», — приводит пресс-служба «Ювентуса» слова президента клуба Джанлуки Ферреро.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице серии А и должен был сыграть в Лиге конференций. Однако из-за нарушений «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 миллионов евро.

 
&laquo;Ювентус&raquo;. УЕФА отстранил «Ювентус» от участия в Лиге конференций-2023/24 и оштрафовал на 20 миллионов евро
Футбол
Лига конференций
ФК Ювентус
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