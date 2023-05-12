«Ювентус» сообщил о травме Бонуччи

В «Ювентусе» рассказали о состоянии здоровья капитана туринцев Леонардо Бонуччи. Футболист был травмирован в первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:1) и был заменен на 61-й минуте.

После медицинского обследования было выявлено слабовыраженное повреждение приводящей мышцы левого бедра. Игрок уже приступил к программе реабилитации. Сроки восстановления не сообщаются.

Ранее Бонуччи объяснил, почему попросил замену в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:1).