Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:23

«Ювентус» связался с окружением Мораты по поводу подписания игрока

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ювентус» заинтересован в возвращении нападающего «Атлетико» Альваро Мораты.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, туринцы связывались с окружением Мораты. Интерес туринцев к форварду не зависит от возможного подписания Ромелу Лукаку, однако на трансфер испанца может повлиять будущее Душана Влаховича.

Ранее также сообщалось об интересе к 30-летнему Морате со стороны «Милана», «Интера» и «Ромы».

Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне футболист провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

Альваро Мората. Чуть не ушел в теннис, посещает психолога и всегда востребован среди топ-клубов. Феномен Альваро Мораты

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Ювентус
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трофей без ударов и моментов. «Зенит» сыграл один из худших матчей при Семаке, но Кержаков едва ли не в одиночку принес ему Суперкубок
«Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
Брошенный годовалый ребенок найден у жилого дома в Москве
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Онана