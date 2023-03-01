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Сегодня, 01:23

«Ювентус» — «Торино»: видеообзор матча серии А

Евгений Козинов
Корреспондент
28 февраля. «Ювентус» — «Торино» — 4:2.
Фото Global Look Press
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«Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Альянц».

В первом тайме команды обменялись двумя голами. У хозяев отличились Хуан Куардадо и Данилу, а у гостей — Янн Карамо и Антонио Санабриа. После перерыва Бремер вывел «Юве» вперед, а затем он уже ассистировал Адриану Рабьо.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отыграл всюе встречу, но результативными действиями не отметился.

В этой встрече на 69-й минуте на поле вышел полузащитник Поль Погба. Это был его первый матч после возвращения в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

«Ювентус» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Торино» идет на 9-й строчке — 31 очко.

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ФК Ювентус
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