Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
29 октября, 19:00

«Ювентус» — «Удинезе»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Ювентус» и «Удинезе» сыграют в чемпионате Италии 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Ювентус» и «Удинезе» встретятся в 9-м туре серии А в среду, 29 октября. Начало игры на «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия) — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
29 октября, 20:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
Удинезе

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.25 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Удинезе» можно в матч-центре нашего сайта.

После восьмого тура в чемпионате Италии-2025/26 «Ювентус» набрал 12 очков и занимал восьмое место в чемпионате. «Удинезе» с 12 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице.

ФК Удинезе
ФК Ювентус
