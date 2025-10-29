Видео
29 октября, 22:29

«Ювентус» победил «Удинезе» в первом матче после отставки Тудора

«Ювентус» обыграл «Удинезе» и прервал серию из восьми матчей без побед
Руслан Минаев
Душан Влахович (слева) и Уэстон Маккенни.
Фото AFP

«Ювентус» победил «Удинезе» в домашнем матче 9-го тура Серии А — 3:1.

У хозяев голы забили Душан Влахович (пенальти), Федерико Гатти и Кенан Йылдыз (пенальти). У гостей отличился Николо Дзаньоло.

Туринцы одержали первую победу после отставки Игора Тудора. «Ювентус» прервал серию из восьми матчей без побед во всех турнирах. В Серии А клуб набрал 15 очков и занимает 6-е место в таблице.

«Удинезе» с 12 очками — на 9-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
29 октября, 20:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
3:1
Удинезе

1

  • Vitalik Klimov

    Очередная жалкая игра грузина из Удины. Надеюсь больше это днище не будут ставить в основе!!!

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Удинезе
    ФК Ювентус
