«Ювентус» победил «Удинезе» в первом матче после отставки Тудора

«Ювентус» обыграл «Удинезе» и прервал серию из восьми матчей без побед

«Ювентус» победил «Удинезе» в домашнем матче 9-го тура Серии А — 3:1.

У хозяев голы забили Душан Влахович (пенальти), Федерико Гатти и Кенан Йылдыз (пенальти). У гостей отличился Николо Дзаньоло.

Туринцы одержали первую победу после отставки Игора Тудора. «Ювентус» прервал серию из восьми матчей без побед во всех турнирах. В Серии А клуб набрал 15 очков и занимает 6-е место в таблице.

«Удинезе» с 12 очками — на 9-й строчке.