«Ювентус» победил «Удинезе» в первом матче после отставки Тудора

29 октября, 22:29
«Ювентус» победил «Удинезе» в домашнем матче 9-го тура Серии А — 3:1.
У хозяев голы забили Душан Влахович (пенальти), Федерико Гатти и Кенан Йылдыз (пенальти). У гостей отличился Николо Дзаньоло.
Туринцы одержали первую победу после отставки Игора Тудора. «Ювентус» прервал серию из восьми матчей без побед во всех турнирах. В Серии А клуб набрал 15 очков и занимает 6-е место в таблице.
«Удинезе» с 12 очками — на 9-й строчке.
Vitalik Klimov
Очередная жалкая игра грузина из Удины. Надеюсь больше это днище не будут ставить в основе!!!
29.10.2025