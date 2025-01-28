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Италия

Сегодня, 01:02

«Ювентус» ведет переговоры с Хави

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководство «Ювентуса» связалось с бывшим тренером «Барселоны» Хави и его представителям для проведения предварительных переговоров по возможной работе в туринском клубе, сообщает издание L'Equipe.

45-летний испанец остается без команды после ухода из «Барселоны» в июне 2024 года. Он с 2021 года тренировал каталонцев, а с 2019 по 2021 год работал в «Аль-Садде».

В этом сезоне «Ювентус» под руководством Тиаго Мотты одержал 8 побед и сыграл 13 раз вничью, набрав 37 очков в серии А. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Ювентус
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