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«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией», забив с пенальти на 90+5-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
14 декабря. «Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» (2:2).
Фото Reuters
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«Ювентус» в матче 16-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Венецией» со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Микаэль Эгиль Эллертссон и Джей Идзес, у туринцев голы на счету Федерико Гатти и Душана Влаховича, который реализовал пенальти на 90+5-й минуте. На 49-й минуте ВАР отменил гол хозяев из-за игры рукой Кенана Йылдыза.

«Ювентус» продлил серию без побед в чемпионате до четырех матчей и с 28 очками расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Венеция» с 10 очками — на последней строчке.

Италия. Серия А. 16-й тур
14 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:2
Венеция

ФК Венеция
ФК Ювентус
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