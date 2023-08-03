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Италия

3 августа, 23:39

«Ювентус» возобновил интерес к Партею на фоне возможного перехода Кессье в «Аль-Ахли»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» может подписать полузащитника «Арсенал» Томаса Партея вместо игрока «Барселоны» Франка Кессье.

По информации Джанлуки Ди Марцио, в связи с возможным срывом сделки по Кессье туринский клуб возобновил переговоры с представителями Партея.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» вели переговоры с «Барселоной» по аренде Кессье. Однако 3 августа стало известно, что 26-летний игрок близок к переходу в «Аль-Ахли».

В сезоне-2022/23 Партей забил 3 гола в 40 матчах за «Арсенал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Томас Партей
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Ювентус
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