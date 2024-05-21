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Сегодня, 06:35

«Ювентус» впервые в истории не проиграл матч серии А, в котором уступал в три мяча

Руслан Минаев
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«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» в матче 37-го тура серии А — 3:3.

Туринцы уступали со счетом 0:3 до 76-й минуты, когда забил Федерико Кьеза. На 83-й минуте отличился Аркадиуш Милик, а минуту спустя ничью клубу принес гол Кенана Йылдыза.

Таким образом, «Ювентус» впервые в своей истории не проиграл в матче серии А, в котором уступал минимум в три мяча.

«Ювентус» (68 очков) остается на четвертом месте в серии, продолжая уступать «Болонье» (68), идущей третьей, по дополнительным показателям за тур до конца чемпионата.

Футбол
ФК Ювентус
Серия А
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