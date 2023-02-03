«Ювентусу» грозит снятие еще 20 очков

Итальянская федерация футбола (FIGC) в связи с обнаружением новых документов возобновила расследования по поводу махинаций клубов с зарплатами футболистов в период пандемии коронавируса.

По информации Corriere dello Sport, с «Ювентуса» могут снять еще 20 очков. Расследование продлили еще на 40 дней, поэтому вердикт станет известен в марте.

Ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы, а также ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году.

Также дисквалификации получили 11 человек из бывшего руководства «Ювентуса».

Сейчас туринский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 23 очка. Таким образом, в случае снятия еще 20 очков, «Ювентус» может оказаться на последней строчке.