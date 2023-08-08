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Италия

Сегодня, 07:18

Закария близок к переходу в «Монако»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария близок к подписанию контракта с «Монако», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, переговоры между клубами продвигаются хорошо. Стороны работают над достижением окончательной договоренности.

26-летний Закария выступает за «Ювентус» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». Швейцарец провел 11 матчей за лондонцев, отметившись одним голом.

Контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Денис Закария
ФК Монако
ФК Ювентус
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