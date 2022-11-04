Зарплата Пиоли по новому контракту с «Миланом» выросла на полумиллиона долларов

Стала известна зарплата главного тренера «Милана» Стефано Пиоли по его новому контракту с итальянским клубом, пишет журналист Джанлука ди Марцио.

31 октября стало известно, что 57-летний специалист продлил соглашение с «россонери» до лета 2025 года. Зарплата Пиоли была увеличена на 500 тысяч евро за сезон. Теперь его годовой оклад составляет 4,1 миллиона евро.

Также в контракте тренера предусмотрены бонусы за победы в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

Напомним, что Пиоли возглавляет «Милан» с августа 2019 года. Под его руководством «россонери» впервые за 11 последних лет выиграли чемпионат Италии.

После 12 туров нынешнего сезона серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков.