Защитник «Аталанты» Паломино о положительной допинг-пробе: «Уверен это скоро закончится»

Защитник «Аталанты» Паломино рассказал о процессе вокруг его положительной допинг-пробы

Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино рассказал о ходе дела, связанного с положительным допинг-тестом.

«Я еще раз поговорил с судьей, объяснил ему свою позицию и теперь мне остается только ждать. Уверен, что это скоро закончится. Посмотрим», — цитирует игрока Tuttomercatoweb.

26 июля стало известно, что антидопинговое агентство Италии обнаружило у Паломино анаболический стероид нандролон. Футболист временно отстранен от тренировок и матчей «Аталанты».

После этого, аргентинец запросил встречный анализ первоначального теста и документацию, чтобы их можно было изучить на предмет возможных нарушений.

В прошлом сезоне защитник провел за клуб 45 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 32-летний Паломино был вызван в расположение сборной Аргентины.