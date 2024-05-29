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Сегодня, 23:10

Защитник Бонуччи подтвердил завершение своей карьеры

Виктория Кравченко
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Итальянский защитник Леонардо Бонуччи в соцсетях опубликовал видеоролик с лучшими моментами своей игры и подтвердил завершение карьеры.

«Номер 19 навсегда. Ребенком я мечтал, что когда?нибудь расскажу эту историю. Отец, друг, муж и футболист. Сегодня я за пределами истории. Это я», — написал Бонуччи.

Большую часть своей карьеры Бонуччи провел в «Ювентусе» — он выступал за туринскую команду с 2010 по 2017 год и с 2018-го по 2023-й. В «Фенербахче» футболист перешел в начале 2024-го. В разные годы своей карьеры он также играл за «Интер», «Милан», «Бари», «Унион» и другие клубы.

Бонуччи является девятикратным чемпионом Италии (в составе «Ювентуса» и «Интера»), а также двукратным финалистом Лиги чемпионов.

Леонардо Бонуччи
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