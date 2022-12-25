Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 04:27

Защитник «Интера» Д`Амброзио может продолжить карьеру в «Монце»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Интера» Данило Д`Амброзио может продолжить карьеру в «Монце», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, 34-летний итальянец хочет остаться в нынешнем клубе, но его контракт действует до конца июня 2023 года, а переговоры о новом соглашении пока не продвинулись. В случае, если футболист станет свободным агентом следующим летом, «Монца» намерена сделать ему предложение.

Д`Амброзио играет за «Интер» с января 2014 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Данило Д`Амброзио
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
В России разработали авиационную версию снаряда «Краснополь»
Появились кадры приюта для бездомных в Кемерово до пожара
Die Welt указала на риск для ФРГ оказаться во власти Катара из-за газа
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шомуродовым интересуются «Фиорентина» и «Сампдория»