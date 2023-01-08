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Италия

Сегодня, 11:42

Дармиан — о ничьей с «Монцей»: «Обидно, но мы должны смотреть вперед»

Мария Гусева
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Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал ничью с «Монцей» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Мы разочарованы, потому что выигрывали и пропустили на последних минутах. Конечно, это обидно, но мы должны смотреть вперед, есть некоторые аспекты, которые нужно улучшить», — цитирует Inter TV Дармиана.

После 17-го тура «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 34 очка. «Монца» — на 14-м месте (18 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет против «Вероны» 14 января, «Монца» в этот же день встретится с «Кремонезе».

Маттео Дармиан
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
серия А
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