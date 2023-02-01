Дармиан: «Мой гол позволил «Интеру» продолжать борьбу за Кубок Италии»

Сегодня, 09:01
Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.
33-летний итальянец стал автором единственного забитого гола в этой встрече.
«Я не знаю, является ли мой гол одним из самых красивых, но он, безусловно, очень важен, потому что позволил нам продолжать борьбу за Кубок Италии, о котором мы мечтаем. Теперь мы должны думать о следующей игре», — цитирует Mediaset Дармиана.
В полуфинале миланская команда встретится с победителем матча «Ювентус» — «Лацио».
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