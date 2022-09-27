Защитник «Интера» Дюмфрис отреагировал на интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис отреагировал на интерес «Челси» и «Манчестер Юнайтед» к нему.

«Конечно, это мне льстит, но сейчас я сфокусирован только на «Интере». Мы хотим выиграть чемпионат, потому что в прошлом сезоне остановились в шаге от этого. О поражении от «Милана» в борьбе за титул до сих пор больно вспоминать», — приводит De Telegraaf слова Дюмфриса.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 9 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего нидерландца в 25 миллионов евро.

В понедельник, 26 сентября сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы предложить за футболиста от 30 до 35 миллионов евро.