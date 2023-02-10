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Италия

Сегодня, 12:47

Ачерби: «Не будь у меня рака, я бы завершил карьеру»

Защитник «Интера» Ачерби рассказал, как рак повлиял на его жизнь
Руслан Минаев
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Защитник «Интера» Франческо Ачерби рассказал о том, как рак повлиял на его жизнь и карьеру.

У игрока дважды был диагностирован рак яичка — летом 2013 года и в декабре 2014-го.

«Я разговаривал с психологом после двух моих раковых заболеваний. Он объяснил мне, как реагировать и делать шаг вперед. Важно, чтобы вокруг вас было несколько человек, два-три, которым вы действительно можете доверять. Важно понять, чего вы действительно хотите от жизни. Неважно, сыграешь ты или нет, твое время рано или поздно придет.

Я повторял себе: «У меня нет страха», но потом понял, что не иметь его невозможно. Я прятал это внутри себя. Теперь время от времени я думаю: «А что, если это вернется в третий раз?» Если это произойдет, это будет еще один вызов, чтобы победить. В конце концов, я вырос, бросая вызов своему отцу», — сказал Ачерби в интервью La Gazzetta dello Sport в честь своего 35-летия.

Отец футболиста скончался в 2012 году, незадолго до перехода игрока в «Милан». После обнаружения рака Ачерби проводит свой 9-й полный сезон.

Франческо Ачерби
ФК Интер (Интернационале)
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