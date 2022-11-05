Защитник «Лечче» Юмтити получил травму

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Защитник «Лечче» Самюэль Юмтити не смог доиграть матч 13-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1). 28-летний француз был заменен на 57-й минуте встречи.
Как сообщает L'Equipe, Юмтити получил травму спины. Для него эта игра была всего лишь третьей за итальянский клуб, в который перешел летом из «Барселоны».
Ранее травмы получили другие игроки сборной Франции Поль Погба, Корентен Толиссо, Майк Меньян и Н'Голо Канте. Они могут пропустить чемпионат мира-2022.
? Coup dur pour Samuel Umtiti...— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 4, 2022
? Touch? au dos, le d?fenseur de Lecce sort sur blessure ! pic.twitter.com/E79XXdHggt