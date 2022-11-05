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Италия

Сегодня, 07:02

Защитник «Лечче» Юмтити получил травму

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лечче» Самюэль Юмтити не смог доиграть матч 13-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1). 28-летний француз был заменен на 57-й минуте встречи.

Как сообщает L'Equipe, Юмтити получил травму спины. Для него эта игра была всего лишь третьей за итальянский клуб, в который перешел летом из «Барселоны».

Ранее травмы получили другие игроки сборной Франции Поль Погба, Корентен Толиссо, Майк Меньян и Н'Голо Канте. Они могут пропустить чемпионат мира-2022.

Самюэль Юмтити
ФК Лечче
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