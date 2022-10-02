Защитник «Милана» Балло-Туре о победном голе в матче с «Эмполи»: «Я счастлив, это мой первый гол. Я даже расплакался»

Защитник «Милана» Фоде Балло-Туре прокомментировал победу над «Эмполи» (3:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии.

25-летний сенегалец забил дебютный гол в составе «россонери» на 90+4-й минуте встречи. Этот мяч принес его команде победу.

«Я очень счастлив, это мой первый гол за «Милан», я даже расплакался. Я всегда упорно работаю на тренировках, а сегодня наконец случился гол. Я посвящаю его своей матери», — приводит Football Italia слова Балло-Туре.

Балло-Туре перешел в «Милан» из «Монако» в июле 2021 года. Матч с «Эмполи» стал для него 14-м в составе «россонери».