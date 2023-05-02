КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:45

Защитник «Милана» Томори может вернуться в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Милана» Фикайо Томори привлек внимание команд АПЛ, сообщает 90min.

По информации источника, в услугах 25-летнего англичанина заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Сам защитник не против вернуться в АПЛ, поскольку считает, что это поможет ему регулярно вызываться в сборную.

Томори является воспитанником «Челси». Он перешел в «Милан» в 2021 году. В текущем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Девятилетний ребенок получил ожоги после употребления сока в кафе в Москве
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию
«Спартак» победил «Динамо» в ретро-матче Победы
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фрозиноне» вышел в серию А. Команду тренирует Гроссо