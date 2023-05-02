Защитник «Милана» Томори может вернуться в АПЛ

Защитник «Милана» Фикайо Томори привлек внимание команд АПЛ, сообщает 90min.

По информации источника, в услугах 25-летнего англичанина заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Сам защитник не против вернуться в АПЛ, поскольку считает, что это поможет ему регулярно вызываться в сборную.

Томори является воспитанником «Челси». Он перешел в «Милан» в 2021 году. В текущем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.