Защитник «Монцы» Мари выписан из больницы после ножевого ранения

Защитник «Монцы» Пабло Мари выписан из больницы после нападения неизвестного.

Срок восстановления, по информации Sky Sports Italia, займет около 2-3 месяцев.

29-летний испанец получил ножевое ранение во время нападения в торговом центре в пригороде Милана. Помимо футболиста ранение получили еще пять человек.

Сообщалось, что Мари успешно прооперирован и сейчас его жизни ничто не угрожает.