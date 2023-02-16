Защитник «Наполи» Руй: «Все захотят сбросить нас с пьедестала»

Защитник «Наполи» Мариу Руй поделился мнением о положении команды в турнирной таблицы серии А.

Неаполитанцы возглавляют итальянский чемпионат, опережая ближайшего конкурента — «Интер» — на 15 очков.

«Осталось еще 16 игр, их много, и все может случиться за это время. Мы не зацикливается на этом, стараясь фокусироваться от игры к игре. Все захотят сбросить нас с пьедестала, и мы должны быть готовы не позволить им этого сделать. Мы должны держать свой уровень и думать о победе во всех ближайших матчах», — приводит слова Руя FC Inter News.

17 февраля «Наполи» на выезде сыграет с «Сассуоло» в 23-м туре чемпионата Италии. Начало — в 22.45 по московскому времени.