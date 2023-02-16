0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:09

Защитник «Наполи» Руй: «Все захотят сбросить нас с пьедестала»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Наполи» Мариу Руй поделился мнением о положении команды в турнирной таблицы серии А.

Неаполитанцы возглавляют итальянский чемпионат, опережая ближайшего конкурента — «Интер» — на 15 очков.

«Осталось еще 16 игр, их много, и все может случиться за это время. Мы не зацикливается на этом, стараясь фокусироваться от игры к игре. Все захотят сбросить нас с пьедестала, и мы должны быть готовы не позволить им этого сделать. Мы должны держать свой уровень и думать о победе во всех ближайших матчах», — приводит слова Руя FC Inter News.

17 февраля «Наполи» на выезде сыграет с «Сассуоло» в 23-м туре чемпионата Италии. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Наполи
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ваноли рассчитывает на Черышева, но в эконом-режиме