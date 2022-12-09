Защитник «ПСЖ» Хакими хочет вернуться в «Интер»

Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сообщил о том, что хотел бы вернуться в «Интер», пишет Il Corriere Dello Sport.

«Если бы я мог, я бы вернулся», — сказал Хакими Лаутаро Мартинесу.

По данным источника, футболист не очень доволен своим положением в парижском клубе, в который он перешел этим летом из «Интера».

После победы сборной Марокко над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира во время прямого эфира в социальной сети Хакими поприветствовал болельщиков «Интера».

«Интер» на данный момент занимает в серии А пятое место, отставая от «Наполи» на 11 очков.