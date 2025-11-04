Хейсен: «В Италии я научился хорошо защищаться. Я очень благодарен «Ювентусу» и «Роме»

Защитник «Реала» Дин Хейсен положительно отозвался о «Ювентусе» и «Роме».

«В Италии я научился хорошо защищаться. Я очень благодарен «Ювентусу» и «Роме». Мой уход было их решением. Я отлично провел время в обеих командах. Мысленно я сейчас в полном порядке, я очень рад быть здесь... Я надеюсь доставить много радости болельщикам «Реала», — сказал 20-летний испанец на пресс-конференции перед матчем 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Хейсен играл за юношеские и молодежную команды «Ювентуса» в 2021-2024 годах. Часть сезона-2023/24 он провел в аренде в «Роме».

В сезоне-2025/26 Хейсен в 11 матчах за «Реал» отметился 1 результативной передачей.