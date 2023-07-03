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Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес поделился мнением о темпераменте главного тренера римлян Жозе Моуринью.
«Находиться рядом с ним каждый день потрясающе. Он забавный, потому что родился биполярным. Сегодня он смеется вместе с тобой, а на следующий день даже не здоровается. Если мы выиграем две игры подряд, он все время нас обнимает», — цитирует Ибаньеса Marca.
В прошлом сезоне Моуринью вынужден был носить во время матчей микрофон, чтобы избежать обвинений в агрессии по отношению к судьям.
Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, как португальский специалист изменил его характер.