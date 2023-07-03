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Италия

Сегодня, 14:03

Защитник «Ромы» Ибаньес — о Моуринью: «Он биполярный — сегодня смеется с тобой, а завтра даже не здоровается»

Руслан Минаев
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
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Защитник «Ромы» Рожер Ибаньес поделился мнением о темпераменте главного тренера римлян Жозе Моуринью.

«Находиться рядом с ним каждый день потрясающе. Он забавный, потому что родился биполярным. Сегодня он смеется вместе с тобой, а на следующий день даже не здоровается. Если мы выиграем две игры подряд, он все время нас обнимает», — цитирует Ибаньеса Marca.

В прошлом сезоне Моуринью вынужден был носить во время матчей микрофон, чтобы избежать обвинений в агрессии по отношению к судьям.

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, как португальский специалист изменил его характер.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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