Защитник «Ромы» Манчини: «Мы показали, что мы едины, мы были сильнее «Интера»

1 октября, 23:36
Защитник «Ромы» Джанлука Манчини поделился эмоциями от победы над «Интером» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии.
«Мы чувствовали, что мы сильнее «Интера». Сегодня мы показали это на поле, мы были едины. Такие игры приносят хороший результат», — приводит слова Манчини Corriere dello Sport.
26-летний итальянец выступает за «Рому» с 2019 года. В текущем сезоне Манчини провел за римлян 8 матчей в серии А, но пока не отметился результативными действиями.
После восьми туров «Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков. В следующем туре римляне сыграют против «Лечче» 9 октября.
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Основные источники исследования