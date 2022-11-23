Защитник «Штутгарта» Соса находится в сфере интересов «Аталанты»

23 ноября, 23:41
Защитник «Штутгарта» Борна Соса находится в сфере интересов «Аталанты», сообщает журналист Николо Скира.
Стороны уже провели предварительные переговоры относительно возможного трансфера.
С начала сезона-2020/21, Соса отметился в бундеслиге 22 результативными передачами, выступая на позиции левого защитника.
Ранее появилась информация, что «Бавария» может приобрести хорвата в связи с травматичностью Альфонсо Дэвиса и Люка Эрнандеса.
Контракт 24-летнего хорвата со «Штутгартом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
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Основные источники исследования