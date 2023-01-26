Гогличидзе: «Что Кварацхелия сейчас в «Наполи» показывает — фантастика»

Грузинский защитник «Урала» Лео Гогличидзе оценил выступления полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

— С Хвичей ты не знаком?

— Только пару раз пересекались на поле, поздоровались, — цитирует Sport24 Гогличидзе. - Что он сейчас в «Наполи» показывает — фантастика. Решает индивидуальное мастерство, а еще важно, как быстро он адаптировался в другой стране и в другом клубе.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Срок действующего контракта 21-летнего грузина с клубом рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Кварацхелия провел за неаполитанцев 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.