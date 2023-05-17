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Италия

17 мая, 10:57

Защитник «Ювентуса» Бонуччи заявил, что завершит карьеру в 2024 году

Виталий Косик
Корреспондент
Леонардо Бонуччи.
Фото Global Look Press
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что завершит карьеру в 2024 году.

«Когда в следующем году я перестану играть, думаю, закончится эпоха итальянского стиля игры в обороне. Это повод для гордости — находиться на вершине среди великих. Надеюсь, что многие защитники, которые вырастут, будут считать кумирами нас четверых (Буффона, Бонуччи, Бардзальи, Кьеллини), как мы считали кумирами Барези, Мальдини, Несту и Каннаваро. Это будет значить, что мы многого добились и много оставили футболу», — приводит слова Бонуччи YouTube-канал «Ювентуса».

Бонуччи выступает за «Ювентус» с 2010 по 2017 год.

36-летний итальянец восемь раз становился чемпионом Италии, трижды завоевал Кубок страны, пять раз — Суперкубок Италии.

В составе сборной Италии футболист стал победителем чемпионата Европы-2020.

Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Ювентус
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