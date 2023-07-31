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Италия

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Данило — об отстранении «Ювентуса» от еврокубков: «Наша цель теперь — выиграть скудетто»

Руслан Минаев
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Защитник «Ювентуса» Данило отреагировал на отстранение туринцев от еврокубков.

«Конечно, нам хотелось сыграть в еврокубках, но если клуб выиграет от этого в долгосрочной перспективе, то так даже лучше. В этом сезоне мы сосредоточимся на Серии А и Кубке Италии. Наша цель — снова выиграть скудетто и вернуть «Ювентус» на вершину итальянского футбола. Нам не хватало этого в последние годы», — цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

Ранее туринцы выступили с заявлением по поводу отстранения от участия в еврокубках в сезоне-2023/24.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице серии А и должен был сыграть в Лиге конференций. Однако из-за нарушений «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 миллионов евро.

ФК Ювентус
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