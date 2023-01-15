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Италия

Сегодня, 10:36

Куадрадо решил не продлевать контракт с «Ювентусом» и уйдет летом бесплатно

Руслан Минаев
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Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо покинет клуб летом 2023 года, сообщает инсайдер Николо Скира. По данным источника, футболист отказался продлевать с туринцами контракт, который истекает в конце сезона-2022/23.

34-летний Куадрадо перешел в «Юве» из «Челси» в 2015 году.

В этом сезоне колумбиец провел за клуб 20 матчей и отдал 4 результативные передачи. В данный момент он восстанавливается после травмы колена.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Реал
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Ф2(0)

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1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Хуан Куадрадо
Футбол
ФК Ювентус
0
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